Vergato, al Parco Birichinaia piantati alberi in ricordo di familiari e amici

L’associazione Fontechiara di Tolè ha promosso una nuova iniziativa in ricordo di alcuni familiari e amici. Nei giorni scorsi, infatti, i volontari dell’Associazione hanno piantumato sette alberi nel parco della Birichinaia Tolè di Vergato. Si tratta per lo più di Tigli, Aceri e Prunus Pissardi, e ai piedi di ognuno di loro - si legge in una nota - oltre alle caratteristiche della pianta, è stata affissa una targa con il nome delle persone alle quali è stata dedicata: Vicky, Luca, Tiziana, Daniele, Raffaella, Manuela e Luigi: sono loro li alberi della vita ai quali sono stati messi al posto delle foglie, che naturalmente stanno cadendo, 150 cuoricini rossi.

Le piante sono state riferite a Tiziana Quadri, che ha ricoperto il ruolo di assessore alla Cultura del Comune di Vergato, ha aperto Artole' e inaugurato i primi murales alla Birichinaia. Daniele faceva parte dell’associazione ed ha ricoperto l’incarico di consigliere Comunale di Vergato. Raffaella e Manuela hanno collaborato attivamente animando corsi di pittura e spettacoli per bambini. Luigi, infine, indimenticato collaboratore dell’Associazione.

La benedizione delle piante si svolgerà il 14 novembre alle 10.00 e a chi interverrà sarà offerto un aperitivo.

“E’ una iniziativa lodevole ed emozionante perché denota una grande sensibilità: ricordare queste persone con la piantumazione degli alberi è un gesto che rimane nel tempo”, ha dichiarato Giuseppe Argentieri, sindaco di Vergato.