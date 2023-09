Alberi da piantare gratis, riparte la consegna

Da domani, domenica 1 ottobre, riprende la distribuzione gratuita delle piante nei vivai accreditati dell'Emilia-Romagna, grazie al piano della Regione ('Mettiamo radici per il futuro') per mettere a terra nuovi alberi in tutto il territorio, con l'obiettivo di ridurre l'inquinamento e gli effetti delle ondate di calore.

Da quando è iniziato il progetto, tre anni fa, i vivai convenzionati hanno distribuito oltre 1,7 milioni di piante a cittadini, Comuni e imprese. Al momento inoltre sono in fase avanzata di progettazione diversi piani di messa a dimora di migliaia di altre piante in collaborazione con Autostrade, Anas, Tper, Rfi e nelle zone vicine agli argini del fiume Po. Sul sito dedicato (www.radiciperilfuturoer.it) sono disponibili tutte le indicazioni sul progetto, compresa la lista delle specie di piante, le linee guida e l'elenco dei vivai accreditati.

Online anche podcast e webinar con esperti e ricercatori per approfondire i vari aspetti. Dalla prossima settimana, infine, ripartirà anche la campagna di comunicazione della Regione. A chi intende ritirare le piante, si suggerisce di consultare prima il sito per capire quali alberi possono essere più adatti alle proprie esigenze e al proprio territorio. Inoltre, va compilata una dichiarazione di impegno da consegnare al vivaio. Le piante sono gratuite (ma il costo della messa a dimora è a carico di chi le ritira) e dovranno essere messe a dimora all'interno del territorio dell'Emilia-Romagna, su un terreno di proprietà o comunque autorizzato.