Cade un albero e ferisce due passanti

Dramma sfiorato questa mattina a Pianoro, dove è caduto un albero che ha ferito due donne.

Poco prima delle 6.30, in via dello Sport, davanti alla piscina Paolo Gori di Pianoro, per cause ancora da accertare, un albero ha ceduto e rami hanno ferito due donne che erano a passeggio con i loro cani.

Sono intervenuti i Vigili del fuoco, i Carabinieri di Pianoro e i sanitari del 118 che hanno soccorso le ferite trasportandole al Pronto soccorso del Sant’Orsola, in codice di media gravità (2). Dalle prime informazioni, il cedimento sarebbe da ricondurre al maltempo e al temporale.

A causa dell'asfalto bagnato dopo la pioggia, ieri mattina sul tratto Cereglio-Vergato della strada provinciale 25, un'auto, guidata da un anziano, ha sbandato e si è ribaltata. Anche in questo caso, tanta paura, ma nessuna grave conseguenza per un uomo e una donna, marito e moglie di 83 e 87 anni, residenti a Cereglio.