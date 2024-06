Un grosso albero è caduto in via San Donato | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un grosso albero è caduto in zona San Donato, a Bologna. Fortunatamente, al momento della caduta - attorno alle ore 18 - non transitavano né passanti né auto, e per questo non ci sono feriti. Lo schianto è avvenuto in via San Donato, all'altezza del civico 150, bloccando entrambe le corsie di marcia. Sul posto è intervenuta la polizia locale, oltre alla ditta incaricata di portare via e smaltire l'albero.