Ecco l'albero del Dono, pieno di regali per i più bisognosi: "Depressioni, patologie e nuove povertà. Tante le macerie di questa pandamia"

Straordinaria iniziativa solidale parte oggi, tanti regali in distribuzionin per le famiglie in difficoltà. Dalle istituzioni ringraziamenti ai volontari, che con il loro lavoro riescono a portare serenità anche in periodi bui come questi