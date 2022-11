In piazza Nettuno si allestisce l'albero di Natale. E' uno dei più grandi mai ospitati | VIDEO

Grandi manovre stamane in piazza Nettuno dove è approdato il tradizionale albero natalizio. In fase di allestimento, l'abete è alto 30 metri ed arriva dal Comune di Lizzano in Belvedere . Si tratta di uno dei più grandi che la piazza abbia ospitato, tagliato nel giardino di un'abitazione privata all'interno del residence 'Il Laghetto' in Località La Cà".



Da quanto si apprende, l'albero è stato tagliato a seguito di decisione dell'amministrazione condominiale del residence, non per essere donato alla città di Bologna, ma perché era diventato molto pericoloso per la casa dei proprietari e per le case circostanti. La famiglia, molto affezionata a questo abete, ha voluto quindi donarlo al Comune di Bologna perché brillasse in Piazza Nettuno.

L'Abete non è una specie autoctona del Corno Alle Scale, si legge sul post. Nel periodo dopo la guerra le donne e le ragazze che a quei tempi erano "alle piantine", piantavano piccole piante di Abete e Douglas, ritenute utili per l'edilizia.

Oggi alcuni esemplari vengono purtroppo abbattuti, poichè divenuti troppo grandi e con un delicato apparato radicale in alcune situazioni rappresentato un pericolo oppure lasciano filtrare poca luce al suolo, limitando notevolmente lo sviluppo di faggi, castagni querce e del sottobosco.

