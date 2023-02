Lanciano un tronco per le scale della stazione, cinque denunce

I carabinieri della Compagnia di Molinella hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Bologna (Ordinaria e per i Minorenni) tre 18enni e due 16enni, accusati di danneggiamento in concorso.

La denuncia è l’esito di un’indagine avviata dai militari per risalire ai responsabili di un episodio pericoloso per l’incolumità pubblica, avvenuto nel pomeriggio del 30 ottobre 2022, quando quattro ragazzi e una ragazza fecero rotolare un tronco d’albero per le scale del sottopassaggio della Stazione Ferroviaria di Budrio, fortunatamente, senza provocare feriti.

Analizzando le immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, i carabinieri hanno identificato cinque persone dei quali, all’epoca, uno solo era maggiorenne, due avevano 17 anni, prossimi al compimento della maggiore età, e altri due, tra cui una ragazza, ne avevano 16.