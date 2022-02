Alberto Zanni (Confabitare) ricoverato al Maggiore: "Sono caduto sulla schiena. Un brutto incidente"

Il presidente Nazionale di Confabitare Alberto Zanni è stato ricoverato in Medicina d’urgenza al dodicesimo piano dell'ospedale Maggiore di Bologna dopo una brutta caduta che ha comportato la frattura di 5 costole e un’embolia polmonare: "Dopo una riunione a Monghidoro in previsione dell’apertura di un nuovo ufficio, mi sono fermato a pranzo in un ristorante e quando sono uscito ho messo male un piede, sono caduto all’indietro a peso morto e ho sbattuto la schiena contro lo spigolo di un muro". Un brutto incidente che però, a detta dello stesso Zanni (che rassicura sulle sue condizioni e prevede dimissioni a stretto giro) non ha tolto operatività: “Per quanto posso continuo a lavorare, ho il telefono a portata di mano e questo è tanto. Sono in contatto continuo con le sedi, per nuove aperture e nuovi progetti. Il dolore e la fatica a respirare non mi aiutano, ma poter continuare a lavorare significa tanto".

I complimenti di Zanni al Maggiore vanno anche alla cucina

Data la sua nota passione per i buoni ristoranti, alla domanda su come si stia alimentando la risposta è inaspettata: “Bene, c’è una buona varietà di cibi, non mi posso lamentare”. Anche riguardo l’assistenza sembra positivo “sono scrupolosi e si stanno occupando bene del mio caso, se continuiamo così conto di uscire questo fine settimana”.