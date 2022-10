Alcol e droghe alla guida: "Nel 2022 in aumento sanzioni e revoche di patente"

"Nei primi mesi del 2021, nonostante le limitazioni agli spostamenti imposte dalla pandemia, il numero di patenti sospese per ebbrezza - penale - fu altissimo , superando il semestre del 2019 (209)". Così il presidente dell'Osservatorio regionale per l'educazione alla sicurezza stradale, Mauro Sorbi: "Ma nel 2022 è peggio. Gli effetti negativi dell'alcool sulla guida sono ben noti. Esso agisce su diverse funzioni cerebrali (percezione, attenzione, elaborazione, valutazione ecc.), con effetti diversi e strettamente correlati alla quantità di alcool presente nel sangue, cioè al tasso alcolemico - in conclusione - l’alcolemia aumenta la probabilità di incidente stradale: con 0,5 gr. per litro il rischio è doppio, 1 gr. per litro è di dieci volte superiore al normale, 1,5 gr. per litro è di 25 volte superiore".

Si stima che un automobilista medio "prenda una decina di decisioni importanti per chilometro percorso, che comporta un accordo perfetto tra decisione e azione - avverte Sorbi - si riduce il campo visivo, in particolare quello laterale, l'alcol in circolo aumenta un senso di sicurezza falso che induce a fare azioni azzardate alla guida come sorpassi non consentiti o l’aumento della velocità, quando si assume alcol si impiega più tempo anche solo per spostare il piede dall’acceleratore al freno rispetto, può capitare di accelerare invece di frenare".

Revoca della patente a vita? "Quasi sempre il sinistro stradale non è frutto di fatalità, ma di evidenti comportamenti criminali quali l’eccesso di velocità e, soprattutto, il mettersi alla guida ubriachi o sotto l’effetto di droghe, in molti delle associazioni vittime della strada hanno presentato variazioni alla legge su omicidio stradale (e noi con loro): per quale motivo non si può revocare a vita la patente a chi al volante ha cagionato per colpa gravissima la morte di altre persone?", si interroga Sorbi

Alcol e droga alla guida nell’area metropolitana di Bologna

Se nel semestre corrispondente del 2021, le sanzione amministrative per tasso alcolico 0,51 - 0,8 sono state 37, quelle penali (da 0.8 in su) con revoca della patente sono state 235, alle quali si aggiungono 24 sanzioni per uso di stupefacenti alla guida, nel primo semestre del 2022, le sanzioni amministrative sono state 40, quelle penali 368, oltre a 46 per stupefacenti.

Un dato interessante è l'età dei conducenti: "Non si parla di giovani, ma la maggior parte dei sanzionati è over 60".

Nel 2021 sono state 63 gli accessi per abuso di alcol e 26 uso di droghe (80% cocaina), nel 2022 sono stati rispettivamente 71 e 40 (90% cocaina).

Tasso alcolemico e pericolosità

I primi effetti negativi, come fa notare l'Osservatorio, si riscontrano già con valori di 0,2 g/litro, ad esempio nella capacità di suddividere l'attenzione tra due o più fonti di informazioni e nell'interazione con la stanchezza. E così in escalationi.

Con un tasso di 0,5 g/litro cominciano ad essere compromessi il campo visivo laterale, i tempi di reazione, la resistenza all'abbagliamento, il coordinamento psicomotorio.

E ancora, con un tasso di 0,8 g/litro i sintomi precedenti si aggravano e viene compromessa anche la capacità di

valutazione delle distanze, l'attenzione cala in modo notevole, diminuisce la sensibilità alla luce rossa.

Se poi passiamo ad un tasso di 1 - 1,2 g/litro i sintomi precedenti si aggravano e compare l'euforia, la visione laterale è

fortemente compromessa, come pure la percezione delle distanze e della velocità di movimento degli

oggetti.

Infine con tassi tra 1,5 e 2 g/litro tutti i sintomi precedenti sono in misura esagerata, con la completa sottovalutazione

dei pericoli, lo scoordinamento dei movimenti (ad esempio si accelera invece di frenare), reazioni fortemente rallentate. Tutto questo si riflette sui rischi di incidente grave.

Cosa dice la legge

La normativa attuale italiana stabilisce come valore limite legale il tasso di alcolemia di 0,5 g/litro - spiega Sorbi - guidare un veicolo oltre questo limite - e quindi in stato di ebbrezza - costituisce un reato, punito, oltre che con la perdita di 10 punti della patente, con le severe sanzioni previste dagli articoli 186 e 186 bis del Codice della Strada:

Guida con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l

- ammenda da 500 a 2000 euro,

- sospensione patente da 3 a 6 mesi.

Guida con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l

- ammenda da 800 a 3200 euro,

- arresto fino a 6 mesi,

- sospensione patente da 6 mesi ad 1 anno.

Guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l

- ammenda da 1500 a 6000 euro,

- arresto da 6 mesi ad un anno,

- sospensione patente da 1 a 2 anni,

- sequestro preventivo del veicolo,

- confisca del veicolo (salvo che appartenga a persona

estranea al reato).

La patente di guida è sempre revocata quando:

- il reato è stato commesso da conducente di autobus o di veicolo destinato al trasporto merci (con massa

complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 t),

- in caso di recidiva biennale (cioè se la stessa persona compie più violazioni nel corso di un biennio).

Da 0,8 in su è prevista la pena dell'ammenda e dell'arresto applicata dal tribunale, arresto che viene convertito in pena pecuniaria: "Si va in carcere - osserva il presidenter - solo in caso di lesioni o omicidio stradale commesso da conducente in stato di ebbrezza alcolica o alterazione da droga".

Prevenzione: l'etilometro monouso

"Forse non tutti sanno che che esistono etilometri monouso - avvisa il presidente dell'Osservatorio - consigliamo di acquistarne uno, al costo veramente irrisorio, meno di tre euro e di utilizzarlo quando dobbiamo metterci sulla

strada, dopo aver partecipato ad eventi ed aver bevuto drink alcolici".

Alcol test

Il rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico è reato ed è punito, oltre che con la perdita di 10 punti

della patente di guida, con le stesse pene previste per chi guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico

superiore a 1,5 g/l.