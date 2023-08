Alcol alla guida, controlli Carabinieri e Polizia: 6 denunce

Controlli serrati sulle strade anche nelle settimane di agosto. Polizia e Carabinieri hanno denunciato 6 persone per guida in stato di ebbrezza e droga.

Questa notte, gli agenti di Polizia hanno notato una Mercedes nera in via Zanardi che procedeva in modo sospetto. Fermato per un controllo, l'autista, cittadino pakistano 39enne, regolare sul territorio italiano, è subito apparso ubriaco e sottoposto all'alcol test con esito positivo. Accompagnato presso gli Uffici della Questura, è stato denunciato per guida sotto influenza dell'alcool con ritiro della patente per il successivo inoltro alla Prefettura per la sanzione accessoria della sospensione. L'auto è stata sottoposta a sequestro amministrativo ai fini della confisca.

Durante i controlli stradali a San Lazzaro, i Carabinieri hanno denunciato 5 persone dai 38 ai 60 anni per guida in stato di ebbrezza. Un altro uomo 38enne è stato segnalato alla Prefettura perchè trovato in possesso di due grammi tra hashish e cocaina.