Alcol a minori, chiuso un altro bar in centro

Un altro locale chiuso per aver somministrato alcolici a minori. Continua così la linea dura scelta dalla questura di Bologna. L'ultimo esercizio è finito nel mirino durante un controllo svolto nella serata del 9 giugno 2022, dalla Polizia locale – Reparto di Polizia Commerciale. Gli agenti - come ricostruisce la polizia - erano attivi per un servizio di prevenzione finalizzato a contrastare la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche a minori quando hanno accertato la presenza di diversi ragazzi di giovane età seduti ad un tavolo. Proprio quando una di loro - poi risultata esseer minorenne - è stata vista dirigersi al bancone dove gli è stata servita della Tequila.

A seguito dei controlli effettuati - si legge in una nota della questura - emerso che la minore aveva avuto accesso alla bevanda alcolica senza alcuna forma di controllo. Pertanto il Questore di Bologna, al fine di garantire la sicurezza dei clienti e dei cittadini, ha disposto la chiusura dell’esercizio per 15 giorni con provvedimento eseguito nella giornata di ieri da personale della Squadra Investigativa della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale e della Polizia Locale.