16enni al banco bevono "Quattro bianchi": il questore chiude il locale|VIDEO

Primo intervento della polizia locale in borghese che ha notato i ragazzini intenti a consumare un cocktail a base di vodka, gin, rum e tequila

L'attività della Polizia locale e della divisione amministrativa della Polizia di Stato nelle vie maggiormente frequentate dai ragazzi nei fine settimana, ha portato alla chiusura di un bar di via Petroni e alla multa ai danni del gestore.

Sabato sera, intorno alla mezzanotte, i vigli in abiti civili sono entranti nel locale, dove erano stati notati tre ragazzi molto giovani che consumavano un cocktail chiamato "Quattro bianchi", a base di vodka, gin, rum e tequila. I minori, tutti 16enni, sono stati riaffidati alle famiglie con i mezzi senza insegne della polizia locale. Il gestore del locale è stato inizialmente multato aver omesso di chiedere i documenti ai tre giovani clienti (500 euro sanzione ridotta a 333 euro per pagamento entro i 5 giorni dal verbale).

Ieri, 15 marzo, il questore ha chiuso però il bar per 15 giorni, quindi l'esercizio rimarrà aperto solo per la vendita dei monopoli.

L'attività si inserisce "nell'ambito dei controlli che facciamo il sabato sera con l'attenzione al consumo di alcol da parte di minorenni, in sinergia con la polizia amministrativa" ha detto ai cronisti il commissario di polizia locale Giuseppe Di Napoli.

Il 13 marzo, il gestore di un altro locale in via Petroni era stato multato per la stessa violazione.