Alcolici e superalcolici ai minori: denunciato il titolare di un bar del centro

Sanzione da mille euro e una denuncia penale al titolare di un bar. E' accaduto la sera di sabato in Piazza Malpighi, dove gli agenti del reparto Polizia Commerciale della Polizia Locale intorno alle 23 hanno visto un gruppo di ragazzini seduti ai tavolini di un bar con davanti bicchieri di birra e drink a base di gin e vodka.

10 minori sono stati identificati, alcuni di soli quindici anni, e riaffidati ai genitori.

A finire nei guai è stato il titolare, un 45enne. Per lui sono scattati due verbali amministrativi per un totale di circa mille euro e una denuncia penale, mentre l’autorità competente, ricevuti gli atti, deciderà altri eventuali provvedimenti a suo carico.

Cosa dice la legge

Il divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche (di qualsiasi gradazione) ai minori di anni 18 è normato dal Decreto Legge n. 14 del 20/02/2017. Chi non rispetta il divieto incorre in una sanzione amministrativa da 250 a 1.000 euro; se lo fa per più di una volta può incorrere in una sanzione da 500 a 2000 euro, con sospensione dell’attività per tre mesi.