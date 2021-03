Alcool, droghe e ricoveri per abuso di sostanze: calano nell'anno del Covid, ma emerge consumo patologico

Se l'epidemia ha fatto crollare la domanda per il consumo insieme agli altri, ad affiorare sono stati i dipendenti cronici in età più avanzata. Il report dell'Ausl

Nell'anno del Covid, il 2020, il consumo di droghe in società è crollato. Ma del pari -secondo un report dell'Ausl- è aumentato il ricovero relativo al consumo patologico.

A tracciare il quadro è Raimondo Pavarin, responsabile dell'Osservatorio epidemiologico e dipendenze patologiche dell'Ausl di Bologna, ascoltato questa mattina in commissione Sanità del Comune.

Nel 2020, spiega Pavarin, gli accessi al Pronto soccorso per alcol e sostanze sono calati di più nel periodo di lockdown totale, cioè con le maggiori restrizioni, tra marzo e maggio. In quegli stessi mesi, però, i soggetti che sono andati in ospedale per abuso di sostanze presentavano un'età media più elevata, intorno ai 45 anni.

Questo significa che "si tratta di persone con problemi cronici e non giovani che consumano le sostanze in discoteca", spiega Pavarin. In altre parole, il lockdown ha fatto "emergere l'uso patologico di sostanze mentre è calato il consumo sociale". In quello stesso periodo, ad esempio, sono diminuiti anche gli episodi di cosiddetto 'binge drinking', cioè il consumo smodato di alcolici in pochissimo tempo. E' aumentato invece il consumo di cannabis light, soprattutto tra chi ha diminuito l'utilizzo di altre sostanze.

Insomma, nel 2020 per effetto della pandemia "è crollata tutta la parte sociale del consumo di sostanze -analizza Pavarin- quella cioè legata al divertimento". E sono cambiate "anche le modalità di consumo", che sono diventate per lo più "solitarie" (cioè in casa) proprio a causa di chiusure e distanziamento.

Una parte dei consumatori, sottolinea Pavarin, è quindi "riuscita a disciplinare il consumo, dimostrando anche di poter fare senza sostanze. E questo dovrebbe far riflettere, anche per innovare le politiche di prevenzione".

Ricoveri per abuso di droga: i numeri del 2020

Guardando i numeri, nel 2020 sono calati del 32% gli accessi al Pronto soccorso per consumo problematico di sostanze rispetto al 2019: del 23% per alcol e del 22% per droga, tra cui la cocaina ha fatto registrare un calo del 27% e gli oppioidi del 15%.

Calano dunque i numeri al Pronto soccorso, sottolinea Pavarin, ma "è aumentata l'incidenza" di chi va in ospedale per le sostanze sul dato generale degli accessi al Ps, dovuto anche a una minore affluenza delle persone in ospedale durante il lockdown.

Nei periodi di allentamento delle restrizioni, infatti, la curva degli accessi al Pronto soccorso per sostanze è stata simile a quella del 2019. Sempre nel 2020, anche i nuovi utenti in carico ai Serd sono calati rispetto all'anno prima.

Si parla di una riduzione del 34% per consumo problematico di alcol (145 persone contro 220) e del 34% per sostanze (288 contro 435), di cui il 29% in meno per cocaina e il 17% in meno di eroina. Sono anche calate del 57% le morti per overdose: 10 contro 23.

Nei primi due mesi del 2021, inoltre, si sono verificati due decessi per droga, contro i quattro dello stesso bimestre del 2019 e i due del periodo gennaio-febbraio 2020. Allo stesso modo, a inizio 2021 si è registrato un solo accesso in Pronto soccorso per overdose contro i 14 dei primi due mesi del 2019 e gli otto dello stesso periodo del 2020. "Al momento sono dati confortanti", commenta Pavarin. (San/ Dire)