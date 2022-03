Alcool a minori e festa nel seminterrato: multa e ristorante chiuso

Un locale del centro multato e un ristorante al confine con San Lazzaro chiuso per 15 giorni. E' il bilancio dei controlli della polizia locale nei confronti della cosiddetta 'malamovida'.

Gli agenti, divisi in pattuglie in divisa e in borghese, hanno passato il weekend a controllare in modo discreto il rispetto delle ordinanze sui fine settimana in centro (chiusure anticipate e limiti alla somministrazione di alcoolici), trovando subito un locale di via Petroni che stava servendo superalcoolici a quelli che dopo sono stati identificati come tre minorenni. Subito i ragazzi sono stati fermati e portati a casa dai rispettivi genitori, mentre al titolare del locale verrà comminata una sanzione di circa 500 Euro e segnalazione al questore per eventuali ulteriori provvedimenti.

Altro scenario quello che si è verificato la scorsa settimana: qui la polizia locale ha trovato una festa dentro il seminterrato di un ristorante, alla periferia con San Lazzaro, dove oltre ai circa duecento presenti e paganti all'interno, vi erano pure cento ragazzi giovanissimi fuori ad aspettare all'ingresso. Oltre a questo, gli agenti hanno rilevato al presenza di una uscita chiusa con una corda.

Su questo episodio l'attività è ancora in corso ma, data comunicazione immediata al Questore, questi ha firmato un provvedimento di chiusura che è stato eseguito venerdì sera dalla Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, con l'ausilio della Polizia Locale, ed il ristorante resterà chiuso per quindici giorni.