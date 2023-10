Pestaggio all’uscita da scuola, Meloni scrive alla madre del ragazzo

"Il presidente Meloni esprime la sua piena solidarietà a suo figlio e alla sua famiglia per l'odioso episodio delinquenziale di cui è rimasto vittima. Il bullismo e la delinquenza giovanile sono fenomeni che il governo sta combattendo con convinzione e determinazione. Il principale augurio è che suo figlio si stia riprendendo completamente e che possa superare questa terribile esperienza senza che essa lasci tracce profonde".

Così la premier Giorgia Meloni ha risposto a una madre bolognese dopo che suo figlio era stato aggredito e ferito da un gruppo di ragazzi al di fuori dell’istituto tecnico Aldini Valeriani. Il caso era emerso a fine settembre: il ragazzo, con una scusa, era stato accerchiato e preso a calci e pugni, con diagnosi naso rotto e diversi traumi.

"Mio figlio è una persona tranquilla, non aveva mai avuto da ridire con questi ragazzi, né recentemente, né in passato. Quanto successo è vergognoso, non solo per l’aggressione, ma anche per il fatto che, nonostante alla fermata dell’autobus ci fossero tanti altri ragazzi, nessuno ha mosso un dito per prestargli soccorso" aveva dichiarato a caldo la madre del ragazzo, che ha poi incontrato il preside dell’istituto, il quale “si è mostrato molto disponibile" ma la donna aveva aggiunto: "Sono tanto arrabbiata, perché non è possibile aver paura di mandare i propri figli a scuola. Lui, nonostante lo spavento, non vorrebbe cambiare, ma sono io a non essere tranquilla a lasciarlo li. Mi dispiace dover arrivare a questo, ma dopo quello che gli è capitato non mi sento sicura".