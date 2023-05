Omicidio Matteuzzi, quattro 'haters' andranno a processo

Quattro persone andranno a processo con l'accusa di aver offeso la memoria di Alessandra Matteuzzi, la donna di 56 anni uccisa il 23 agosto sotto casa a Bologna. Attualmente in Corte di assise è in corso il processo per l'ex fidanzato Giovanni Padovani, accusato di omicidio aggravato ed è stata di recente disposta una perizia psichiatrica sulla sua capacità di stare in giudizio.

Le indagini sugli 'haters'

Riguardo agli 'haters", dopo la denuncia dei familiari della vittima, assistiti dagli avvocati Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini, la Procura di Bologna ha deciso di citare in giudizio quattro persone per diffamazione aggravata. La prima udienza è stata fissata per il 25 gennaio. Tra di loro c'è anche Donatello Alberti (difeso dall'avvocata Gisella Rossi) all'epoca direttore della Croce Bianca di Ferrara. Nelle ore sucessive all'assassinio scrisse sui social: "Comunque anche lei come andava conciata, ovvio che il ragazzo era geloso". L'uomo fu poi sospeso dall'associazione. Si tratta dei primi ad essere stati identificati, le indagini del pm Bruno Fedeli e della Postale proseguono sulla base delle segnalazioni degli avvocati dei familiari di Matteuzzi.

Il commento dei legali

"Speriamo che questo sia solo il primo passo verso una regolamentazione delle attività sui social network, che non possono rimanere un Far west. Non si può infangare la memoria di Alessandra, così come quella di altre persone pensando di farla franca; non si può scrivere tutto ciò che passa nella mente offendondo e dileggiando chicchessia", sottolinea l'avvocata Chiara Rinaldi. "La Procura di Bologna, una delle prime in Italia, ha seguito il nostro ragionamento in punto di diritto. Ora attendiamo fiduciosi che si pronunci anche un giudice, confidando che ciò sia un monito per tutte quelle persone che usano le piattaforme social come una cloaca", aggiunge Rinaldi.

“Sono da anni il legale di Croce bianca, ho assunto anche la difesa di Alberti dopo che la cooperativa si è detta soddisfatta delle sue dimissioni da ogni tipo di carica. Oggi lui è un dipendente", specifica l'avvocato Gisella Rossi che difende Alberti. "Riguardo al procedimento che lo riguarda, a ridosso dell’udienza valuteremo il da farsi. Nel frattempo, a seguito di quel che è successo, abbiamo denunciato un centinaio di haters che hanno minacciato di morte Alberti, alcuni anche cercando di entrare di notte in casa sua”, spiega Rossi.