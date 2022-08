Alessandra Matteuzzi, ammazzata dal suo ex: martedì i funerali

I funerali di Alessandra Matteuzzi, la donna uccisa da Giovanni Padovani, si svolgeranno martedì 30 agosto nel cimitero di Borgo Panigale. La camera ardente aprirà alle 15, mentre le esequie sono previste per le 16.

Le cause della morte

La 56enne è stata uccisa la sera del 23 agosto sotto casa, all'Arcoveggio, dall'ex compagno che l'ha aggredita colpendola al capo con un martello. L'autopsia ha rilevato anche lesioni sul torace. La causa della morte individuata dal medico legale sarebbe un'emorragia dovuta allo sfondamento del cranio.

L'avvocato della famiglia: "La controllava ossessivamente"

"L'indagato esercitava nei confronti della vittima un controllo ossessivo. La teneva sotto scacco a distanza, chiedendole spessissimo di mandare foto e video del luogo in cui si trovava e delle persone che frequentava spinto dalla gelosia. In alcune situazioni le chiedeva anche di filmare l'orario dal luogo in cui si trovava per verificare che diceva la verità", ha spiegato l'avvocato Giampiero Barile, che rappresenta la sorella di Alessandra, tanto da spingerla a sporgere denuncia il 29 luglio scorso.

Non sono mancate le polemiche, ma, per il Procuratore di Bologna, Giuseppe Amato, "è stato fatto il possibile" e non si tratta di un caso di malagiustizia.

L'appostamento sotto casa e la morte

Erano circa le 21 del 23 agosto quando Alessandra, al telefono con la sorella per via degli atti persecutori già subiti, stava rientrando a casa a bordo della sua auto. Una volta parcheggiato sotto casa, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Padovani è uscito armato di martello e l'ha aggredita.

Quando i soccorritori sono arrivati, era già agonizzante, mentre alcuni vicini accorsi richiamati dalle urla della donna avevano immobilizzato l'assassino.