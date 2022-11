Femminicidio, al Navile una panchina rossa in memoria di Alessandra Matteuzzi

Da oggi al Navile c'è una panchina rossa che ricorda Alessandra Matteuzzi, barbaramente uccisa sotto casa. Ritenuto colpevole del suo assassinio è l'ex compagno, Giovanni Padovani, calciatore dilettante, che la donna aveva denunciato per stalking.

Sono dunque stati scelti giorno e luogo simbolici per lanciare l'iniziativa in ricordo. L'inaugurazione della panchina è infatti avvenuta stamane, proprio nella Giornata contro la violenza sulle donne, e nel parco Zaniboni, in via dell'Arcoveggio, ovvero nelle vicinanze della casa dove abitava la 56 anni.

Alla cerimonia hanno partecipano il sindaco Matteo Lepore, la presidente del Quartiere Navile Federica Mazzoni e i familiari di Alessandra.