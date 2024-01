Femminicidio Matteuzzi, al via il processo contro 4 haters. Arriva il primo risarcimento alla famiglia

Iscriviti al canale Whatsapp di BolognaToday

Mentre si sta per chiudere il processo all'ex fidanzato - la sentenza in Corte d'Assise è prevista per il 12 febbraio - si apre quello contro l'odio nei confronti di Alessandra Matteuzzi, uccisa il 23 agosto di due anni fa sotto casa in via dell'Arcoveggio da Giovanni Padovani. Davanti al giudice ci sono finiti i primi quattro dei nove "haters" accusati di aver offeso la memoria della 56enne attraverso commenti ingiuriosi sui social network, e che i famigliari della vittima, assistiti dagli avvocati Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini, avevano querelato per diffamazione.

Ieri pomeriggio 25 gennaio l'udienza sul primo filone d'indagine, che vede imputate quattro persone. Come riporta l'Ansa, il processo presieduto dal giude Filippo Ricci è stato però rinviato al 17 ottobre per un problema nelle notifiche. Uno degli imputati ha scelto di risarcire i familiari della vittima, che quindi in vista della prossima udienza rimetteranno la querela consentendogli di uscire dal processo.

Sempre il 17 ottobre è previsto anche il processo ad altre 5 persone, due uomini e tre donne dai 26 ai 66 anni, per diffamazione aggravata, citate in giudizio dalla Procura con il pm Bruno Fedeli dopo che sui social offesero Matteuzzi. Una donna aveva chiesto anche un colloquio con l'imputato.

