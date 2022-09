Alessandra Matteuzzi e offese social: al via querele e denunce

Tanti i commenti di solidarietà intervallati da critiche e anche offese ad Alessandra Matteuzzi, uccisa sotto la sua abitazione, la sera del 23 agosto, da Giovanni Padovani, l'uomo con il quale aveva avuto una relazione e che è stato arrestato.

Ora, i familiari di Alessandra potrebbero passare alle "carte bollate" e sporgere denunce contro gli "haters", gli odiatori social. Giudizi più o meno offensivi sull'aspetto, l'atteggiamento e le scelte dell'ennesima vittima della violenza maschile, "rea" anche di aver avuto una relazione con una persona molto più giovane. Come se la sua atroce fine, fosse una (sotto)specie di conseguenza?

Una su tutte, "l'opinione" di un dirigente della Croce Bianca: "Comunque anche lei come andava conciata, ovvio che il ragazzo era geloso". Il suo post è stato rimosso, ma tanti altri ne restano. E, puntualmente si torna a parlare, della necessità di un "cambio culturale", che, al momento, non si intravede.

La dirigente Polizia postale: "Mi preoccupa l'emulazione al contrario"

Di insidie e violenza sui social media ha parlato ieri anche la neo-dirigente della Polizia postale, Alessandra Belardini: "Denunciare le persone che inneggiano all'odio e che soprattutto speculano su un reato così brutto è sicuramente una cosa giustissima. Mi preoccupa però chi lo fa non con l'intenzione di perseguire realmente gli haters - ovvero - l'emulazione al contrario. Colpire la vittima due volte. Continuare a parlare in maniera così offensiva potrebbe creare l'effetto inverso, non dare più pace a chi ha già avuto il peggio. Ma denunciare sempre - ribadisce - perchè la denuncia crea fiducia nelle istituzioni. Il risultato si ottiene nel tempo, ma si ottiene" conclude Belardini.