Lutto nel mondo della sinistra bolognese: se ne va Alessandro Bernardi

Lutto nel mondo del movimento bolognese. A 68 anni è morto Alessandro Bernardi, storico militante comunista, di recente nelle fila di Potere al popolo, come coordinatore provinciale. A darne notizia è stata la sua storica compagna Daniela, con un post sul suo profilo Facebook. "E' morto probabilmente nel sonno -ha fatto sapere la donna- perché la posizione nella quale l'ho trovato era tranquilla e serena".

Immediato lo sconcerto per la notizia, ch ha fatto il giro della città e ha ricevuto le condoglianze da parte di moltissimi militanti e conoscenti di Bernardi. Anche l'ex Fiom Giorgio Cremaschi ha espresso il suo cordoglio per la prematura dipartita di 'Sandrino'. "Solo ieri Alessandro era davanti al carcere di Parma per manifestare in solidarietà con Alfredo Cospito e contro la tortura del 41 bis" ha scritto Cremaschi "a me resta il dolore di sapere che se fossi andato davanti a quel carcere ci saremmo abbracciati per l’ultima volta".

"Siamo senza parole -il commento dalla direzione provinciale di Potere al Popolo- Ora non riusciamo a dire di più, ci stringiamo alla sua compagna di vita e nostra compagna di lotta Daniela, e a tutti quelli che gli hanno voluto bene. Una lacrima e un pugno chiuso al cielo, sarai sempre con noi".