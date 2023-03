Gozzoli, originario di Bazzano, viveva da poco tempo nel paesino tra Modena e Formigine e lavorava a Modena. Sarebbero stati proprio i colleghi di lavoro a lanciare l'allarme non vedendolo arrivare in ufficio.

Sembrerebbe sparita anche la macchina di Alessandro e l'appartamento sarebbe stato trovato a soqquadro al momento del rinvenimento del corpo, come si legge su Modena Today .

I Carabinieri stanno indagando a tutto campo non escludendo l'omicidio volontario, ma devono risalire ai fatti di venerdì 10 marzo, quando la sorella di Alessandro, utilizzando la copia delle chiavi, è entrata e lo ha trovato legato al letto e senza vita, come hanno accertato i sanitari del 118 poco più tardi.

Alessandro Gozzoli aveva poco più di 40 anni ed è stato trovato senza vita nella sua casa di Casinalbo di Formigine, in provincia di Modena.

Alessandro morto in casa. Si indaga per omicidio: la sua auto non si trova