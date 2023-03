Omicidio Alessandra Mattuezzi, tre giorni prima del delitto l'ex si scusò con sua madre via sms

Tre giorni prima della morte di Alessandra Matteuzzi, l’ex fidanzato Giovanni Padovani, accusato di omicidio aggravato da premeditazione, futili motivi, legame affettivo e stalking, si scusò con sua madre rispetto a quello che sarebbe potuto succedere. L’uomo, come riferisce l’Ansa, le inviò un messaggio audio “dal tono decisamente drammatico”, con cui “inizia a scusarsi con il genitore per quanto ha intenzione di fare”.

I messaggi e gli appunti nelle note del cellulare

Lo annota la squadra mobile di Bologna che ha condotto le indagini sull’assassinio della donna avvenuto il 23 agosto dell’anno scorso sotto casa sua in via dell'Arcoveggio, picchiata a morte a colpi di martello e panchina. "Ti chiedo scusa anticipatamente... sappi che ti vorrò sempre bene e ti voglio bene qualsiasi cosa possa accadere e può succedere nella vita e te devi essere tanto forte adesso più che mai mamma, capito...? ok?", diceva tra l'altro, la sera del 20 agosto, mentre era in macchina all'altezza di Barberino del Mugello. Tra il 20 e il 21 agosto Padovani si era anche appuntato nelle note del cellulare: "Nastro isolante, martello, corda (meglio manette), fai chat inventata tra te e lei dove ti dice di venire".

I messaggi tra l'indagato e la madre

L’ossessione che l’uomo provava verso Matteuzzi emerge anche dai messaggi con la madre nei due mesi precedenti il delitto. Padovani, sottolineano gli investigatori, sembrava aver instaurato una specie di complicità per sfruttare a proprio favore il rapporto confidenziale tra la madre e la fidanzata, e cercare così "di manipolare e quindi controllare le dinamiche della relazione". Tanto che il rapporto tra l’indagato, sua madre e la vittima, viene definito dalla squadra mobile “una sorta di triangolazione”. Quasi quotidianamente chiedeva conto alla madre dei messaggi tra lei e Matteuzzi, facendosene girare copia e preconfezionando testi da inviare ad Alessandra. La madre alterna momenti in cui sembra credere al figlio, mostrando a sua volta risentimento per Alessandra, ad altri in cui gli manifesta i suoi dubbi, salvo poi assecondare di nuovo i suoi pensieri. Il 3 maggio prenderà il via il processo davanti alla Corte di assise.