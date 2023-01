Alessia e Giulia investite dal treno: la Procura chiede l'archiviazione

Era stato aperto un fascicolo contro ignoti, nel quale si ipotizzava un omicidio colposo , per la tragica morte di Alessia e Giulia Pisanu, le sorelle di Castenaso travolte da un treno Frecciarossa alla stazione di Riccione il 31 luglio scorso, un dramma che sconvolse tutto il Paese.

L'inchiesta, come riferisce Tommaso Torri di Rimini Today, non ha evidenziato alcuna responsabilità poichè la stazione romagnola non presenta difformità. Inoltre l'analisi della scatola nera del treno avrebbe evidenziato che il convoglio che doveva tenere una velocità tra i 180 e i 200 chilometri all'ora andasse addirittura più piano. Il macchinista aveva azionato la frenata d'emergenza che si è però rivelata inutile. Le due ragazze morirono sul colpo.

Come spesso accade, non erano mancate le critiche sui social, giudizi e sentenze troppo frettolose di chi ha scritto sulla tastiera pensieri taglienti, ma il papà Vittorio aveva spiazzato tutti ringraziando "tutte le persone che hanno espresso un pensiero per me e la mia famiglia. Tutti indistintamente - anche coloro - che hanno espresso giudizi severi verso la mia persona. Sono convinto che da ognuno di loro, possa trarre insegnamento per la vita che verrà".

Quella tragica mattina

Le morte delle due sorelle di Castenaso, di 17 e 15 anni, sconvolse tutto il paese. Alessia e Giulia avevano trascorso la notte in una discoteca della Perla Verde, poi il dramma. Sia la comunità riccionese che quella di Castenaso si sono strette attorno ai famigliari delle vittime.

Alcuni testimoni dissero che erano entrate in stazione e avevano attraversato il primo binario: "Quando le ho viste sulla linea - raccontavano - io e altre persone gli abbiamo urlato di allontanarsi perché si sentiva già il fischio del treno che a tutta velocità stava arrivando da sud diretto verso Rimini. O non abbiamo fatto in tempo o non ci hanno sentito perché l'impatto è stato immediato".

Recentemente è stata anche fondata una associazione "Alessia e Giulia" sempre con noi" per "promuovere e sensibilizzare, ragazzi e adulti alla maggiore consapevolezza sui comportamenti a rischio, incontri ed eventi, finalizzati a contrastare situazioni di disagio e marginalità sociale mediante progetti di supporto".