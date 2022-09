Alessia e Giulia: il verdetto della perizia su treno e macchinista

Treno e macchinista fuori dai radar della procura, per l'incidente ferroviario dove sono morte Alessia e Giulia Pisanu, ragazze di Castenaso investite da una Freccia in transito a Riccione a fine luglio.

Come riporta Riminitoday sono stati acquisiti dalla Procura di Rimini, che ha aperto un fascicolo conoscitivo ossia non costituente notizia di reato, i dati della scatola nera del treno Frecciarossa che lo scorso 31 luglio ha travolto uccidendole le due sorelle bolognesi.

Secondo quanto emerso dalle registrazioni il convoglio ad alta velocità, che non avrebbe dovuto fermarsi nello scalo ferroviario della Perla Verde, procedeva ad un'andatura consona per quel tratto di strada ferrata anzi. Nell'attraversare la stazione il Frecciarossa doveva tenere una velocità tra i 180 e i 200 chilometri all'ora ma, dall'analisi, il treno andava addirittura leggermente più piano.

Esame scatola nera: reazioni macchinista "da primato"

Da primato, invece, i tempi di reazione del macchinista che in una frazione di secondo appena si è accorto della presenza delle due ragazze sulla massicciata ha azionato la frenata d'emergenza che si è però rivelata inutile con il muso della motrice che ha preso in pieno le sorelle, uccidendole sul colpo. Una ulteriore analisi sullo stato della linea ferroviaria, inoltre, non ha fatto emergere problematiche di sorta agli impianti. Resta dunque un mistero cosa ci facessero Giulia e Alessia, 17 e 15 anni, alle 7 del mattino in mezzo ai binari.

