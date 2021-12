Alex Zanardi torna a casa per Natale, la moglie: "Percorso ancora lungo, ma per lui vuol dire tanto"

Alex Zanardi passerà il Natale a casa con i suoi cari. E' la notizia annunciata questa mattina da Luca Pancalli, presidente del Comitato Olimpico, durante la consegna dei Collari d'Oro all'Auditorium Parco della Musica a Roma.

Zanardi, 55 anni, prima affermato pilota in F1, poi campione paralimpico di handbike, un anno e mezzo fa è stato vittima di un gravissimo incidente durante una corsa- staffetta in handbike, a Pienza in Toscana.

Lo stato emotivo e di salute del campione è descritto dalla moglie Daniela Manni, che in una intervista esclusiva sul sito di Bmw (di cui Zanardi è brand ambassador, ndr) commenta così il ritorno tra le mura domestiche, anche se per ora parziale.

Come sta Alex Zanardi, a casa per Natale: parla la moglie Daniela

"Alex ha potuto lasciare l'ospedale qualche settimana fa e ora è tornato a casa con noi -spiega Daniela- Abbiamo aspettato a lungo che ciò accadesse e siamo molto felici che sia stato possibile ora, anche se in futuro ci saranno ancora dei soggiorni temporanei in cliniche speciali per effettuare misure di riabilitazione specifiche sul posto."

Quanto alle condizioni in cui versa il campione paralimpico, la donna spiega: "Il recupero continua ad essere un processo lungo. Il programma di riabilitazione condotto da medici, fisioterapisti, neuropsicologi e logopedisti ha permesso progressi costanti. Naturalmente, le battute d'arresto ci sono e possono ancora verificarsi. A volte bisogna fare due passi indietro per farne uno in avanti. Ma Alex dimostra ripetutamente di essere un vero combattente".

Infine un appello: "Chiediamo di rispettare la nostra privacy. Perché la nostra unica priorità è accompagnare Alex nel suo cammino con tutta la nostra energia".

Il terribile incidente, poi la lunga riabilitazione

Il 19 giugno 2020, durante la gara "Obiettivo tricolore", Zanardi si scontrò con un camion lungo la statale 146 nel comune di Pienza (SI). Le sue condizioni apparirono subito gravissime, trasportato in eliambulanza all'ospedale Le Scotte di Siena in codice 3.

Secondo le ricostruzioni la sua hand bike andò a impatto contro un mezzo pesante che stava sopraggiungendo sulla corsia opposta. Zanardi riportò un serio trauma cranico e venne sottoposto a un delicato intervento di neurochirurgia e trasferito in terapia intensiva.

A settembre Zanardi è sottoposto a un nuovo intervento quindi a sedute di riabilitazione cognitiva e motoria, con somministrazione di stimoli visivi e acustici, ai quali il paziente "risponde con transitori e iniziali segni di interazione con l'ambiente". Di qui una serie di stop&go, ma il quadro clinico si è via via stabilizzato, permettendo al 55enne ora di rientrare al domicilio, anche se continuamente assistito.