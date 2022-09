Alex Zanardi torna a casa: dimesso dall’ospedale di Vicenza

Una buona notizia per tutti i tifosi – e non – di Formula 1: Alex Zanardi è stato oggi dimesso dall’ospedale di Vicenza. Dopo un ricovero durato settantasei giorni, dovuto all’incendio dei pannelli fotovoltaici della sua villa che avevano compromesso i macchinari che gli servono per l’assistenza in casa – Zanardi può finalmente tornare a casa sua.

Quest’ultimo ricovero è stato l’ennesimo per l’ex pilota bolognese dopo quello del 19 giugno del 2020, quando Zanardi si era scontrato contro un camion in una staffetta di paraciclismo di beneficienza.