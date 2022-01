Allagamento in edificio che ospita le suore, crollano controssoffitto e parte del portico

Momenti di paura questa notte a Medicina, dove in via Cavallotti è crollato prima il controssoffitto in una stanza della struttura che ospita le suore, poi una parte del portico lungo via Cavallotti.

Da quanto si apprende al momento, la causa sarebbe la rottura di un tubo dell'acqua all'ultimo piano dell'edificio abitato dalle religiose che avrebbe causato un vero e proprio allagamento: parte del controssoffitto di due stanze non avrebbe retto al peso dell'acqua, staccandosi. Dinamica che avrebbe interessato anche una parte del portico pedonale, ora reso inagibile dai Vigili del Fuoco, intervenuti non appena è scattato l'allarme.

I caschi rossi, che hanno lavorato tutta la notte, hanno reso inagibile la cucina e un'altra stanza dell'edificio. Accertamenti sono ancora in corso.