Allagamento in via Ferrarese, traffico in tilt e residenti senza acqua: "Temiamo per le cantine"

Allagamento in Bolognina: un guasto alle tubature e l'incrocio tra via Ferrarese (altezza del civico 69), via Mazza e via Saliceto è diventato praticamente un lago. I residenti della zona sono scesi in strada raccontando di non avere l'acqua a casa ed esprimando il timore che si possano allagare cantine e garage. Sul posto al lavoro Vigili del Fuoco, Polizia Locale e Pronto Intervento.

