Allagamento in via Saffi, il video girato da un automobilista: sul posto i Vigili del Fuoco

Il video girato da un cittadino (Sharjeel Warraich, commerciante nel settore abbigliamento) intorno alle 11 di domenica 8 novembre documenta un importante allagamento in via Saffi: "Non è la prima volta - scrivono su Facebook diversi cittadini - e forse si tratta di un problema che va risolto una volta per tutte". L'allagamento sarebbe all'altezza del civico 43 e l'acqua sarebbe arrivata in abbondanza anche nelle vie Ambrosini e Dello Scalo. Al lavoro i Vigili del Fuoco.