Allarme Pnrr, anche l'Emilia-Romagna soffre: "Servono più tecnici, così rischiamo di perdere i fondi"

Non solo allarme nazionale sui fondi del Pnrr, anche in Emilia-Romagna il programma di investimenti pagato da Bruxelles "non ha molte chance di essere concluso nei termini previsti". Un ritardo, quello locale, sembra legato alla carenza nei Comuni di personale dedicato ai progetti.

A lanciare l'allarme è il direttore generale della Regione, Francesco Frieri, intervenuto questa mattina in commissione Affari europei del Comune di Bologna. Una seduta chiesta dai consiglieri Manuela Zuntini (Fdi) e Nicola Stanzani (FI) proprio per fare il punto sull'avanzamento e l'attuazione del Pnrr in particolare a Bologna. A livello regionale "i rischi che corriamo sui tempi di attuazione sono notevoli", avverte Frieri.

Stando al monitoraggio fatto dalla Regione in tempo reale, e pubblicato online, "i tempi delle autorizzazioni sono oltre i massimi di legge". Si parla in media di 103 giorni contro i 75 previsti. Nel 94% dei casi, comunque, le procedure si concludono con esito positivo. Allo stesso modo, ci sono "difficoltà significative anche nei Comuni capoluogo", segnala Frieri. Il Pnrr, ricorda il manager della Regione, si appoggia principalmente sui Comuni, che devono appunto portare avanti le procedure legate a lavori e progetti. Ma "se i Comuni crollano, il Pnrr rischia di non realizzarsi- avverte Frieri- quindi senza una riorganizzazione, è molto probabile che anche in Emilia-Romagna il Pnrr non abbia molte chance di essere concluso nei termini previsti". La sollecitazione è indirizzata al Governo. Nel Dl 13 del 2023 è prevista "una maggiore disponibilità di assistenza tecnica per i Comuni", che però "non ha copertura finanziaria. Se non si dà gambe a questa maggiore disponibilità- avverte il dirigente della Regione- è probabile che i numeri di attuazione siano bassi". Quindi "c'è grande preoccupazione".

Manca la forza lavoro per mettere a terra i progetti

In Emilia-Romagna in particolare sono previsti sette miliardi di euro dal Pnrr, a cui si aggiungono tre miliardi da fondi strutturali e fondi per l'agricoltura. "Come può la pubblica amministrazione autorizzare e spendere un volume di risorse di questo tipo?- si chiede Frieri- penso sia abbastanza improbabile che ciò accada", se appunto non viene garantita l'assuzione di personale dedicato negli enti locali. In particolare per le missioni 1 (digitalizzazione) e 2 (transizione energetica), segnala ancora il manager, che sono quelle in cui si registra una maggiore carenza di competenze.

"Se in un Comune non c'è un dirigente in grado di firmare un'autorizzazione per le energie alternative- cita come esempio Frieri- non sarà possibile dare attuazione ai progetti". Stando ai dati in possesso della Regione, i fondi Pnrr in Emilia-Romagna "si stanno posizionando principalmente lungo la via Emilia". E la riuscita del piano dipende molto dai risultati di Bologna, che concentra il 15% delle risorse regionali e il 42% di quelle destinate ai Comuni capoluogo. Ad oggi, però, proprio il Comune di Bologna "è il migliore- afferma Frieri- nonostante il volume di finanziamenti concentrati". L'assessora Anna Lisa Boni conferma: "Abbiamo fatti i salti mortali per portare a casa un miliardo dal Pnrr, senza risorse in più. Non è stato facile, e anche quello che viene non è semplice. Ma teniamo duro e la previsione che abbiamo al momento è che le cose stanno tenendo". Rispetto alla realtà italiana, afferma Boni, "siamo nello stesso mare ma su barche diverse". A livello nazionale, aggiunge l'assessora, "la situazione complessa" proprio per i ritardi di attuazione del Pnrr ed è in corso per questo un'interlocuzione tra il Governo e la Ue. "Noi intanto andiamo avanti con la nostra pianificazione, mettendoci olio di gomito e buona volontà", afferma Boni.