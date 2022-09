Allattamento, in regione una donna su due allatta fino a cinque mesi

'Diamoci una mossa. Sosteniamo l’allattamento' è il tema della Settimana mondiale dell’allattamento materno che dall’1 al 7 ottobre torna anche in Emilia-Romagna. Tante le iniziative, organizzate in collaborazione con le Aziende Sanitarie, i gruppi di sostegno e i centri per le famiglie, per celebrare da Piacenza a Rimini un importante gesto di cura e una scelta che sempre più donne fanno. In programma anche il flashmob regionale 'Allattiamo insieme', che quest’anno taglia il traguardo del decimo anno.

Le iniziative della Settimana mondiale per l’allattamento saranno precedute da due eventi a Bologna: sabato 24 settembre in Regione (Sala 20 maggio 2012, viale della Fiera 8) il convegno “L’allattamento in Emilia-Romagna” e lunedì 26 settembre l’inaugurazione, alle ore 17 nella Biblioteca Salaborsa, della mostra organizzata dalla Regione 'The Invisible Breasts – Seni Invisibili', della fotografa svedese Elisabeth Ubbe. Una testimonianza con immagini tratte dal quotidiano sull’importanza dell’allattamento materno, una pratica scelta sempre di più dalle donne in Emilia-Romagna.

I dati in Emilia-Romagna

Nel 2021 in Emilia-Romagna l’allattamento completo, senza aggiunta di latte artificiale, è stato praticato dal 56,1% delle donne a tre mesi dal parto e dal 47,6% a cinque mesi, valori sostanzialmente stabili rispetto allo scorso anno. L’Emilia-Romagna è tra le poche regioni in Italia a rilevare annualmente la prevalenza dell’allattamento, con indagini condotte al momento della vaccinazione. I dati raccolti lo scorso anno si riferiscono a 34.856 tra bambini e bambine.

Inoltre, per verificare in modo più specifico l’impatto della pandemia da Covid-19 sul benessere delle famiglie con bambini piccoli, nel 2022 è stato anche avviato il progetto AllattaCoRER, che ha permesso di raccogliere la voce di tanti neo-genitori attraverso un questionario online. Così le famiglie hanno potuto raccontare come hanno vissuto il loro avvio di maternità durante la pandemia e quale assistenza sia stata fornita loro dai servizi.

Le risposte raccolte, oltre un migliaio, hanno mostrato che gravidanza e parto si confermano essere momenti critici che generano instabilità e sentimenti contrastanti: anche quando il decorso di gravidanza e parto sono fisiologici, la presenza di professionisti formati e attenti al benessere della donna e della coppia è cruciale.

Il convegno in Regione

Anche quest’anno la Regione promuove una giornata, ad iscrizione gratuita, per fare il punto sull’allattamento materno. Sabato 24 settembre, dalle ore 8.30 alle 13, la Sala 20 maggio 2012, in viale della Fiera 8, ospita “L’allattamento in Emilia-Romagna”, seminario di formazione rivolto alle professioniste e ai professionisti delle Aziende sanitarie coinvolti nel percorso nascita, alle associazioni di mamme e ai centri per le famiglie che operano nel sostegno all’allattamento.

Nel corso della giornata, oltre alla consueta presentazione dei dati regionali di prevalenza dell’allattamento, saranno discussi i risultati della ricerca qualitativa AllattaCoRER. Il convegno verrà anche trasmesso in streaming dalla pagina Facebook di SaPeRiDoc www.facebook.com/saperidoc.

The Invisible Breasts, la mostra

Quale è il posto dell’allattamento e della donna nella società attuale? A questa domanda risponde la mostra “The Invisible Breasts – Seni Invisibili” della fotografa svedese Elisabeth Ubbe, organizzata dall’assessorato regionale alle Politiche per la salute in collaborazione con gli assessorati alla Cultura, Pari opportunità e Welfare.

All’inaugurazione della mostra, lunedì 26 settembre alle ore 17 a Bologna, nella Biblioteca Salaborsa, parteciperanno rappresentanti delle istituzioni della Regione Emilia-Romagna e del Comune. L’autrice installerà per l’occasione un piccolo set fotografico per le donne che vorranno farsi ritrarre. Mamme e lattanti daranno il loro contributo con un flashmob allattamento all’interno della Biblioteca.

La mostra proseguirà fino al 15 ottobre, poi si trasferirà a Cesena, dove sarà aperta al pubblico dal 22 ottobre presso la Galleria Pescheria e infine a Reggio Emilia.

Elisabeth Ubbe, pluripremiata fotogiornalista svedese, ritrae le donne che allattanoevidenziandone la realtà quotidiana. A loro chiede di scegliere un contesto che rappresenti la loro vita: così ogni fotografia ha la sua storia.

Il lavoro di Elisabeth Ubbe, che collabora con il The New York Times e altri giornali, si concentra su tematiche relative alle donne, alla uguaglianza, alla giustizia sociale e allo sviluppo sostenibile. Dopo aver lavorato come ostetrica per molti anni, Ubbe si è diplomata alla Nordic School of Photography, a Bishop-Arnö. Le sue fotografie sono state pubblicate su riviste e media nazionali e internazionali. Ha esposto in occasione di numerose mostre ed è stata insignita di diversi premi; il suo lavoro è stato presentato alla Conferenza delle Donne delle Nazioni Unite nel 2018, 2019 e 2021.

Le altre iniziative

Torna nelle piazze dell’Emilia-Romagna il flashmob ‘Allattiamo insieme’, che quest’anno festeggia il decimo anniversario. Da Piacenza a Rimini saranno tante le piazze a ospitare mamme che allattano i loro bambini e a mettere a disposizione referenti dei gruppi di sostegno, ostetriche dei consultori e professioniste dei centri per le famiglie per fornire informazioni e rispondere a domande. Per l’occasione saranno organizzate consulenze e conferenze on line, passeggiate, letture, confronti con gli esperti.

L’elenco completo, con orari e indirizzi, dei flashmob e delle iniziative in programma in Emilia-Romagna per la Settimana per l’allattamento materno è disponibile sul portale regionale ER Salute all’indirizzo https://salute.regione.emilia-romagna.it/.