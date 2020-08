Maltempo, allerta gialla per temporali in arrivo

Finite le ondate di calore, in Emilia-Romagna arriva un'allerta gialla per temporali nel Ravennate e in Emilia.

Dalla tarda mattinata di domani 17 agosto si prevedono temporali caratterizzati da piogge localmente di forte intensità, grandine e raffiche di vento sulla zona occidentale del territorio regionale e sulla pianura.

Fenomeni che, come comunica Arpae, si intensificheranno nel corso della notte e per tutta la giornata successiva.