Allerta meteo in Emilia-Romagna, forti temporali in arrivo, ecco dove

Dopo le forti piogge nel Ferrarese e la grandine caduta nei giorni scorsi a Modena e Bologna, nel Forlivese e nel Cesenate, con tanto di allagamenti e disagi, il meteo continua a essere instabile. Sono previsti ancora giorni di maltempo, prima dell’arrivo dell’estate.

Non promette bene neanche l'inizio della prossima settimana. L’Arpae, Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell´Emilia-Romagna, in collaborazione con la Protezione civile, ha emanato una nuova allerta meteo gialla per domani per piene dei fiumi nel Ferrarese e per temporali in diverse province.

"Per lunedì 27 maggio - si legge nel bollettino - sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili tra la tarda mattinata e le prime ore del pomeriggio sul settore centro-occidentale. I fenomeni potranno poi interessare in serata i settori orientali, in particolare le pianure prossime al Po. I fenomeni temporaleschi possono generare ruscellamenti, occasionali fenomeni franosi e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua minori. La criticità idraulica nelle pianure orientali è riferita alla propagazione della piena di Po".