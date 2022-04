Allerta gialla in Emilia-Romagna, rischio piene e frane

Allerta gialla in Emilia-Romagna per piene dei fiumi e per frane e piene dei corsi minori, in seguito alle piogge che continueranno a cadere anche domani. Interessata anche la provincia di Bologna. L'allerta scatta dalla mezzanotte del 22 aprile alla mezzanotte del 23.

"Nella giornata di venerdì 22 aprile si prevedono ancora precipitazioni moderate fino alla mattinata anche a carattere di rovescio o locale temporale in progressivo esaurimento dalle ore pomeridiane. Le precipitazioni delle giornate di oggi (giovedì 21) e domani (venerdì 22) potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con possibili superamenti della soglia 1 nel settore centro-orientale della regione, e livelli prossimi alla soglia 1 nel settore occidentale".