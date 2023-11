Allerta meteo: vento e piogge, fiumi a rischio piena

Allerta arancione per vento in Emilia-Romagna, in particolare su collina e Appennino. Le previsioni per la giornata di domani, dove è prevista ancora pioggia, hanno spinto la Protezione civile regionale ad emanare un'allerta di 24 ore a partire dalla mezzanotte. Il colore è giallo per criticità idraulica ed idrogeologica nella pianura reggiana e modenese, arancione invece per il vento, in particolare sui rilievi.

Per la giornata di venerdì "sono previste precipitazioni intense lungo i rilievi centro-occidentali, che potranno generare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua con possibili fenomeni di ruscellamento e localizzati fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche fragili", recita il testo dell'allerta. "Si avranno, inoltre- prosegue l'allerta- venti di burrasca forte (75-90 km/h) da sud lungo il crinale appenninico, con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore".