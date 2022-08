Allerta meteo: attesi ancora temporali su tutta la regione

"Per la giornata di mercoledì 31 agosto sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità

sull'intera regione, con possibili effetti e danni associati più probabili nelle prime ore della giornata sul settore orientale".

E' quanto prevede la protexione civile nell'emeanazione del bollettino per allerta meteo gialla a partire dal oggi e fino a giovedì 1 settembre 2022. Continua infati la fase instabile su tutta la penisola

Meteo mercoledì 31 agosto

A Bologna nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3887m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo giovedì 1 settembre

A Bologna nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. schiarite in serata. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3753m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo venerdì 2 settembre

A Bologna cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, sono previsti 10mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3477m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Est, al pomeriggio tesi e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.