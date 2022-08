Meteo, allerta gialla per temporali

Allerta Gialla per temporali in Emilia-Romagna, compresa la provincia di Bologna, per la giornata di giovedì 18 agosto.

La Protezione civile ha diramato l'allerta perché "sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati più probabili sul settore occidentale".

Le previsioni della settimana

Giovedì 18 agosto

A Bologna cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 11mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4182m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: afa.

Venerdì 19 agosto

A Bologna cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. rasserena in serata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3585m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Sabato 20 agosto

A Bologna bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4151m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica 21 agosto

A Bologna cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 3977m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Allerte meteo previste: afa.