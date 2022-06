Allerta Meteo: in arrivo temporali, ma sarà solo un blitz

Blitz di aria fredda e umida in nord Italia, con propaggini in Emilia-Romagna, la quale oltre che sollievo porterà anche tepmorali e possibili grandinate. E' la protezione civile a prevederlo, con una allerta meteo gialla prevista per domani.

Nella giornata di martedì 28 giugno sono previste "condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, su tutta la regione. I fenomeni assumeranno probabilmente un carattere più diffuso sul settore centro-occidentale nella seconda parte della giornata. Nelle zone montane/collinari centrali e occidentali non si escludono occasionali fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili". Il passaggio tempralesco è però dato in rapido esaurimento, con il caldo pronto a rimontare su tutte le aree interne, rafforzato dalla scarsa ventilazione.