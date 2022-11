Allerta meteo per forti raffiche di vento

Allerta meteo per forte vento a partire da stasera 17 novembre, fino alla mezzanotte del 19.

"Dalle ore serali di giovedì 17 novembre sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest, con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, sulle aree montane di crinale centro-occidentali", si legge.



Per la giornata del 18 novembre allerta Gialla per vento per sei province, tra cui Bologna. Nelle ore notturne e fino al primo mattino di venerdì 18 novembre sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest, con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, sulle aree montane di crinale centro-orientali.