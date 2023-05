Continua l'allerta rossa anche per venerdì 26 maggio, poi attese schiarite

Ancora pioggia per oggi, mentre domani dovrebbe tornare il sole (con qualche nuvola) in tutta la regione. Permane però l'allerta rossa della Protezione Civile per criticità idrauliche. Le previsioni meteo in Emilia-Romagna indicano sole e nubi irregolari, qualche rovescio o temporale non escluso sui settori appenninici, bassa probabilità in città. Le temperature massime toccheranno i 26-27°C.

Le previsioni per il weekend

La regione si troverà in un campo di pressioni medie con correnti mediamente da Nordest, come spiega Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com. Una situazione per la quale il sole non mancherà sulla regione, ma il tempo non sarà del tutto stabile. Si potrà ancora assistere alla formazione di qualche rovescio o temporale in particolare sull'Appennino emiliano tra le ore pomeridiane e serali. Sulle pianure e in generale sulla Romagna, gli episodi piovosi dovrebbero risultare sporadici con maggiore spazio per il sole anche se intervallato da nuvolosità a carattere irregolare. Questa situazione dovrebbe protrarsi fino a fine mese, mentre la situazione rimane estremamente incerta per il ponte del 2 giugno, con probabile maggiore instabilità atmosferica e quindi maggiore frequenza di temporali.

Il clima si farà abbastanza caldo, ma mai eccessivo, con massime in genere comprese tra i 23-25°C della costa e i 27-28°C dell'entroterra. Si tratta di un clima non favorevole in ottica sanitaria per il ristagno di acqua nelle aree alluvionate.

Continua l'allerta rossa

La Protezione Civile ha intanto diramato l’allerta rossa per criticità idrauliche nelle giornate di oggi, giovedì 25 maggio, e venerdì 26 maggio. Le condizioni di criticità idraulica riguardano la pianura bolognese, ravennate e forlivese, per la difficoltà di smaltimento delle acque esondate dai corsi d'acqua, che gravano sul reticolo secondario e di bonifica. Nelle zone montane e collinari centro-orientali della regione si confermano condizioni favorevoli allo sviluppo di frane per scivolamento e colamento lungo i versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche fragili. Nelle aree interessate da temporali potranno inoltre verificarsi ruscellamenti, con possibili smottamenti lungo la rete stradale e innalzamenti dei livelli idrometrici del reticolo minore. Permane inoltre la possibilità di evoluzione con aggravamento delle frane che si sono già attivate nei giorni scorsi a seguito delle precipitazioni nelle aree bolognesi e della Romagna.