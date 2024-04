Allerta rapida negli ospedali bolognesi contro le aggressioni da parte dei pazienti

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un sistema di allerta rapida in caso di aggressione al personale sanitario, che colleghi il reparto o il Pronto soccorso direttamente alla centrale operativa della Polizia. "Stiamo studiando tecnicamente quale sia la soluzione migliore: la troveremo". A prometterlo è il questore di Bologna, Antonio Sbordone, questo pomeriggio in conferenza stampa con i direttori generali delle tre aziende sanitarie della città. "Il ragionamento nasce dal fatto che i nostri uffici di Polizia negli ospedali non coprono le 24 ore e non possono coprirle- spiega il questore- io ho il dovere di pensare a tutto, contemperandolo però con le risorse a disposizione. Per cui aprire gli uffici di Polizia negli ospedali h24 non è possibile. Possiamo però fare qualcosa di più di quello che facciamo".

Pene più severe a livello nazionale

"Possiamo intanto fare in modo che negli orari più critici, nella tarda serata e nella notte, le volanti che sono in servizio di controllo sul territorio possano passare nei pronto soccorso - è la proposta di Sbordone - . E poi studiare un sistema di allarme rapido con un collegamento alla sala operativa per essere più pronti a intervenire. Stiamo studiando dal punto di vista tecnico quale sia la soluzione migliore, la troveremo". Il questore di Bologna, però, invoca anche un inasprimento delle pene a livello nazionale. "Già qualche intervento legislativo c'è stato - precisa Sbordone - e noi siamo qui per applicare le leggi che ci sono. Ma certamente auspicherei un ulteriore intervento restrittivo, perché le figure professionali come i medici devono essere tutelate in modo maggiore e c'è un aspetto sanzionatorio su cui probabilmente bisognerà riflettere". Per il questore, del resto, sono "veramente odiose le aggressioni ai sanitari, così come sono intollerabili quelle agli insegnanti e a tutti coloro che si spendono per la comunità".

Secondo Sbordone "c'è una crisi del rispetto per le istituzioni e dobbiamo combattere tutti per invertire questo trend. Quando si aggredisce un medico o un insegnante, si aggredisce tutta la comunità". Dal canto loro, i dg delle tre aziende sanitarie di Bologna plaudono all'iniziativa del questore.

Disattenzione per le professioni sanitarie

Le ripetute aggressioni dimostrano infatti che "c'è una disaffezione verso le professioni sanitarie - sostiene la direttrice del Sant'Orsola, Chiara Gibertoni - sulla sicurezza si può lavorare con grande vicinanza, avere un sistema di allerta rapida è un modo anche per rassicurare nella quotidianità". Le varie situazioni sono però piuttosto complesse da presidiare. Il Policlinico ad esempio "è una cittadella", ricorda Gibertoni.

Un vero e proprio quartiere, che "non si può chiudere", per cui anche gli spostamenti tra i padiglioni in orario notturno possono avere dei profili di rischio. L'Ausl ha invece ospedali e strutture sparse sul territorio, dalla bassa all'Appennino, passando per grandi ospedali come il Maggiore, il cui Pronto soccorso è uno dei punti più problematici. "Avere dei protocolli di sicurezza almeno per le situazioni più critiche è ormai imprescindibile", sostiene il numero uno dell'Ausl di Bologna, Paolo Bordon. E poi c'è il Rizzoli che, pur essendo in cima a un colle, è comunque a due passi da San Michele in Bosco, dove "spesso i giovani si trovano in orario serale e notturno in modo anche non convenzionale", segnala il dg Anselmo Campagna. La presenza della polizia quindi "ci dà una mano anche per ricomporre queste situazioni, che possono sembrare banali ma che comunque, essendo a due passi da chi è ricoverato o chi lavora in ospedale, possono essere un problema.

Passaporti in tempi rapidi per i medici

Tra le novità, sono anche previste procedure più rapide e snelle per medici e personale sanitario di Bologna che devono fare il passaporto per attività di ricerca e di studio o conferenze all'estero. Niente più file in Questura, dunque, per i professionisti dell'Ausl, del Sant'Orsola e del Rizzoli, che invece potranno consegnare la domanda e ritirare il documento direttamente nel posto di polizia all'interno dell'ospedale (per le impronte digitali invece dovranno comunque presentarsi agli uffici della Questura di via Sant'Isaia). I direttori generali delle tre aziende sanitarie della città hanno siglato questo pomeriggio un protocollo d'intesa con il questore Sbordone che sarà effettivo dal prossimo 2 maggio. In ogni azienda sanitaria sono a disposizione 20 appuntamenti a settimana per fare richiesta, per un totale di 240 procedure in più al mese garantite dall'ufficio passaporti della Questura, in aggiunta a quelle già prenotabili online dai cittadini. Potranno accedere al servizio tutti i lavoratori che hanno necessità, anche con minimo preavviso, di intraprendere un viaggio all'estero per ragioni professionali. "Il tema dei passaporti è stato molto dibattuto in passato- ricorda Sbordone- dopo la pandemia abbiamo avuto un problema enorme