Estesa l'allerta meteo, fiumi a rischio. Summit in Prefettura, aperti i COC dei Comuni coinvolti

Si estende l'allerta meteo diramata ieri dalla protezione civile per il nostro territorio. Una nuova allerta rossa per criticità idraulica è stata rilanciata a partire dalle 12.00 di oggi, martedì 2 maggio, fino alla mezzanotte di domani, mercoledì 3 maggio, sui principali affluenti del fiume Reno nelle province di Bologna, Ferrara e Ravenna. Confermata l’allerta arancione per le piene dei fiumi e le frane in Romagna e nelle province di Parma, Reggio Emilia e Modena.

Il maltempo già nelle scorse ore ha provocando disagi e danni nel bolognese, tra frane, l'allagamento di via Saffi per l'esondazione del Ravone, il traffico in tilt nel comune capoluogo e la viabilità nella cintura metropolitana in sofferenza anche a causa della chiusura di un tratto della “Trasversale di Pianura” .

Summit in Prefettura

Per fronteggiare il maltempo e i possibili danni e per fare un punto sulla situazione, nella tarda mattinata odierna si è svolta la riunione del Centro Coordinamento dei Soccorsi (CCS) convocata dalla Prefettura di Bologna, cui ha partecipato Irene Priolo, vicepresidente della Regione con delega alla Protezione civile, insieme ai rappresentanti dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, i Comuni interessati, i vigili del fuoco, Anas, il coordinamento dei volontari e tutti i soggetti coinvolti. Il CCS si riaggiornerà alle ore 18.

La situazione attuale è dovuta agli effetti delle piogge abbondanti, diffuse e persistenti che continueranno a insistere sul settore centro-orientale dell’Emilia-Romagna fino alla prima parte della giornata di domani; è prevista un’attenuazione e progressivo esaurimento sul settore occidentale.

Particolare attenzione, al momento, va ai torrenti Samoggia, all’Idice, al Quaderna, al Sillaro e al Lavino, dove sono previsti raggiungimenti e superamenti della soglia idrometrica 3.

Per quanto riguarda le altre zone si stanno verificando innalzamenti dei livelli nei corsi d’acqua con superamenti della soglia 2 e, localmente, della soglia 3 su Santerno, Senio, Lamone, Montone; della soglia 1 su Secchia, Panaro, Tresinaro. Si potranno inoltre verificare fenomeni franosi diffusi e di “ruscellamento” lungo i versanti.

In seguito alla riunione de CCS, sono stati attivati i vigili del fuoco volontari e le forze statuali (forestali, finanza). Aperti i COC (Centri operativi comunali) dei Comuni coinvolti dall’allerta.

Dalla Prefettura concludono facendo sapere che ci sono diversi Comuni in allerta rossa per rischio idrico, ma che i fiumi sono sopra il livello di guardia, e che momento la situazione risulta essere sotto controllo.