Maltempo, ritorna l'allerta rossa per domani

Torna l'allerta rossa con nuove piogge previste per domani. Il nuovo avviso emanato dalla Protezione civile per tutta la giornata di domenica 14 maggio illustra uno scenario di massima criticità idraulica. A essere interessate le zone già colpite in questi giorni: la collina di bolognese e ravennate e la pianura tra Bologna, Ravenna e Ferrara, oltre che per la bassa collina e la pianura romagnola a cavallo tra le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. In arancione il resto della metà orientale della regione, compresa la pianura ferrarese.

Le previsione Arpae

"Dalle prime ore di domenica 14 maggio - recita l'allerta, basata sulle previsioni Arpae - un sistema perturbato porterà precipitazioni diffuse a tratti moderate su tutta la regione. I fenomeni, che potranno assumere anche carattere temporalesco, saranno in progressiva attenuazione dal pomeriggio-sera". Si prevedono "allagamenti localizzati e nuovi innalzamenti dei livelli idrometrici sui corsi d'acqua, che nei bacini collinari del settore centro-orientale della regione, interessati da notevole saturazione dei suoli e da code di piena ancora in atto nei tratti vallivi, potrebbero raggiungere le aree golenali con interessamento degli argini". Saranno possibili inoltre "localizzati fenomeni franosi e ruscellamenti su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, più diffusi nel settore centro orientale della regione, anche a seguito delle estese e intense precipitazioni dei giorni precedenti".