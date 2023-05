Allerta rossa anche domani sabato 27 in pianura e in Romagna. Previsti temporali

Nuova allerta rossa della Protezione civile per le zone colpite dall'alluvione. Ma per la giornata di domani il rischio meteo maggiore (per criticità idraulica) risparmia la parte collinare, dove il livello di allerta è di colore giallo.

Le previsioni Arpae

"Nelle prime ore della giornata del 27 maggio - informa la Protezione civile regionale su previsioni Arpae - sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili sulle zone di pianura. Sono possibili localizzati incrementi dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua del settore centro-orientale, ancora interessati da criticità idrauliche generate dalle piene precedenti".

Dunque, "permangono condizioni di criticità idraulica rossa nella pianura bolognese, ravennate e forlivese, per la difficoltà di smaltimento delle acque esondate dai corsi d'acqua, che gravano sul reticolo secondario e di bonifica, interessato ancora da livelli idrici elevati, anche in considerazione dei possibili temporali previsti". Nelle zone montane e collinari centro-orientali della regione, invece, "permangono condizioni di saturazione dei suoli favorevoli all'aggravamento dei dissesti di versante innescatisi nelle ultime settimane".

