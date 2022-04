Allerta per vento forte, centinaia di interventi dei vigili del fuoco

Sono andate avanti per tutta la notte le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco in Emilia Romagna per far fronte ai danni causati dal forte vento nelle province di Bologna, Reggio Emilia e Parma.

La protezione civile infatti aveva diramato un'allerta arancione valida per tutta l'Emilia-Romagna, per venti di burrasca moderata o forte (da 62-74 Km/h a 75-88 Km/h) anche sulla pianura centro-occidentale.

Le squadre impegnate in queste tre province hanno svolto dal pomeriggio di ieri oltre 250 interventi per la rimozione di alberi pericolanti, cartelli stradali divelti e per la messa in sicurezza di coperture e porzioni di edifici danneggiati dalle raffiche di vento.