Alloggi Erp via Zampieri, Unione inquilini: "Sono sfitti". Il Comune: "Non è vero"

'Unione inquilini di Bologna riaccende i riflettori sugli alloggi Erp di via Zampieri che erano stati occupati lo scorso ottobre (da un'altra sigla sindacale, Asia-Usb) e poi sgomberati a dicembre: "Non solo gli appartamenti sono ancora chiusi ma l'intero stabile rimane fatiscente e con enormi pezzi di intonaco mancanti", si legge in un comunicato.

"Per non parlare - continua l'Unione inquilini, come riporta la Dire - della facciata che spunta in via Serra, che viene continuamente riempita e colorata di bellissimi motivi ma rimane con intonaco marcio e scrostato". Questo dopo che "alcuni mesi fa abbiamo, come Unione inquilini, chiesto all'assessore alle Politiche abitative", Emily Clancy, "come intendesse risolvere la questione".

Si tratta di appartamenti che "erano stati occupati da famiglie che vivevano una forte precarietà ed emergenza abitativa", continua il sindacato, prima di essere sgomberati "con la spiegazione che dovevano essere ristrutturati con il progetto del 110%". Così disse Clancy, aggiunge l'Unione inquilini, chiedendosi a questo punto "se le parole e gli impegni valgono ancora qualcosa per la politica, oltretutto se 'la più progressista d'Italia", cittadina".

Così come bisogna chiedersi "se gli abitanti dei condomini di via Zampieri e di via Serra, tutte e due stabili Erp- scrive il sindacato- debbano ancora aspettare la ristrutturazione con relativo doppio consumo di energia calorica, vista la situazione dello stabile, o rassegnarsi al degrado riservato ai cittadini di serie B".

Infine, "circa 5.000 famiglie sono in graduatoria Erp per l'assegnazione dell'alloggio e vedere appartamenti di Edilizia residenziale pubblica chiusi non può che provocare sdegno e nausea a tutti", sottolinea l'Unione inquilini.

La replica del Comune

"Quanto affermato oggi dall’Unione inquilini di Bologna sugli alloggi Erp di via Zampieri non corrisponde al vero.

In via Zampieri 13 – comunica il Comune – non ci sono appartamenti sfitti. Tutti gli alloggi sono stati assegnati e consegnati".

"In particolare i due alloggi occupati e sgomberati sono stati assegnati sei mesi fa subito dopo il loro ripristino e insieme a un terzo alloggio sito nell’immobile a tre famiglie che hanno così avuto una casa con un canone adeguato rispetto a quello privato precedente che incideva oltre il 70% sui loro redditi".



"I cantieri per il superbonus Acer sono in ritardo, come quasi tutti quelli del settore in questo momento nel Paese, ma dovrebbero partire a novembre secondo il cronoprogramma fornito dal raggruppamento di imprese che si è aggiudicato l'appalto".