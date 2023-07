Case fuorisede, ecco la proposta di riforma. Bernini: "Giusta la protesta degli studenti"

E' in itinere la riforma sull'aumento degli alloggi per gli studenti universitari con l’obiettivo di aumentare il numero dei posti letto per i fuori sede, portandoli, entro il 2026, da 40.000 a 105.500. Si è tenuto infatti un tavolo di confronto, che ha visto la partecipazione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni, di Anci, Upi, Crui ed Enti per il diritto allo studio universitario che ha prodotto un documento da da trasmettere ai ministeri competenti.

"La situazione delle città in cui si studia è stata una delle nostre priorità. Ci siamo subito confrontati con questa esigenza. Abbiamo degli indicatori di performance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da raggiungere entro una data precisa - ha detto la ministra dell'università Anna Maria Bernini, intervenuta oggi a RTL, - Abbiamo lavorato con l'Europa per apportare riforme e far crescere il paese, e dobbiamo onorare i nostri impegni. Inizialmente, nel PNRR; avevamo 7.500 posti letto che abbiamo onorato, ma non basta. Dobbiamo anche agire con azioni ordinarie, quindi abbiamo messo in Legge di Bilancio 900 milioni di euro per garantire il diritto allo studio e posti letto, non solo agli studenti fuori sede".

"Le proteste sono giuste"

Per Bernini quindi "le proteste dei ragazzi nelle tende sono giuste, hanno ragione soprattutto riguardo al caro affitti e alla scarsa disponibilità di alloggi nella città. Ci siamo confrontati con gli studenti e le loro richieste sono ragionevoli, ma non possono essere risolte con una bacchetta magica. Attualmente abbiamo 40.000 posti letto, ai quali ne abbiamo aggiunti altri 7.500, ma ci stiamo impegnando per aumentare ulteriormente a 52.500 entro il 2026. Abbiamo chiesto aiuto a tutti, mettendo in campo tutte le nostre risorse, inclusi i governatori e i sindaci, indipendentemente dallo schieramento politico. Abbiamo fatto un grande appello per mettere a disposizione immobili dismessi. Stiamo collaborando con tutti, quando si tratta di rappresentare la nazione, tutti indossano la maglietta della stessa squadra". La ministra venn contestata anche a Bologna a marzo, in occasione dell'inaugurazione di uno studentato, poi aveva incontrato le rappresentanze degli studenti dell'Alma Mater.

"Il Fondo di Finanziamento Ordinario per le Università è il fondo che prevede premialità per finanziare le università - speiga la ministra - Noi abbiamo aggiunto 550 milioni di euro al finanziamento precedente perché ci troviamo in una fase di cambiamento, le professioni stanno cambiando e quindi dobbiamo mettere le università in condizione di insegnare agli studenti mestieri che in parte ancora non esistono. Stamattina ho convocato il tavolo sulle specializzazioni», così il Ministro dell’Università e della Ricerca".

Numero chiuso a medicina: "Abbiamo incrementato le iscrizioni"

L'intervista è stata anche occasione per parlare del numero chiuso alla facoltà di medicina, contrastato anche dal presidente della Regione Stefano Bonaccini : "Abbiamo formato un gruppo di lavoro con le regioni, la conferenza dei rettori delle università italiane e il ministro della salute, al fine di capire quali sono le reali necessità - osserva Bernini - dopo l'emergenza COVID-19, c’è stata un'esplosione “dopata” dalla pandemia, che speriamo sia stata un caso isolato e che non ci troveremo più in una situazione simile in futuro. Abbiamo incrementato le iscrizioni alle facoltà di medicina e chirurgia del 30%, sulla base dei fabbisogni. Inizieremo immediatamente: a partire da settembre ci saranno già 4.000 posti in più. Sosterremo le università nel gestire questo nuovo ritmo - assciura - poiché non possiamo compromettere la qualità dell'offerta formativa accogliendo studenti senza fornire un adeguato supporto alle università, come finanziamenti per il personale e nuovi piani di assunzione. Stiamo anche lavorando sulle scuole di specializzazione», dichiara il Ministro Anna Maria Bernini. «Il numero chiuso non è casuale, molte persone sostengono di avere il diritto di scegliere l'università, ma hanno anche il diritto di trovare un lavoro. Pertanto, abbiamo aperto le iscrizioni sulla base dei reali fabbisogni, altrimenti avremmo sovraffollato le università con un numero di studenti che non sarebbero state in grado di gestire. Questo trenta percento non è una cifra insignificante. Sarà monitorato ogni anno, considerando anche i settori della medicina che necessitano di maggiori risorse".

La proposta di riforma degli alloggi per studenti

Ha l’obiettivo, come fa sapere la Conferenza delle Regioni, di aumentare il numero dei posti letto disponibili per gli studenti fuori sede, portandoli, entro il 2026, da 40.000 a 105.500 "anche incentivando la realizzazione, da parte di soggetti privati, di nuove strutture di edilizia universitaria, grazie alla copertura degli oneri relativi ai primi tre anni di gestione delle strutture, da parte del MUR. Si vuole così ridurre il divario sociale attraverso un più ampio accesso alle strutture abitative e di promuovere il diritto allo studio.

Al Tavolo di confronto, che ha visto la partecipazione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni, di Anci, Upi, Crui ed Enti per il diritto allo studio universitario, è stato chiesto ai partecipanti di voler inviare eventuali contributi, osservazioni o proposte".

Sono quindi state redatte delle osservazioni al fine di predisporre un contributo da trasmettere al Ministero:

1) innalzare, rispetto al 20% delle precedenti iniziative, la quota riservata agli studenti bisognosi e meritevoli;

2) rendere la riserva per gli studenti bisognosi e meritevoli vincolante, togliendo quindi la parola "prioritariamente" che compariva in analoghe iniziative in tema di residenzialità studentesca;

3) chiarire nel bando che i posti per i bisognosi e meritevoli di cui al precedente punto debbono esser concessi, dal beneficiario del finanziamento ministeriale, in cambio di un corrispettivo, da parte dell'Organismo DSU competente per territorio, il cui ammontare è coincidente con l'ammontare della contribuzione dello studente individuata nel bando per la concessione di posti alloggio dell'Organismo DSU medesimo per le residenze oggetto del finanziamento housing o, in alternativa, quelle simili per qualità del servizio e localizzazione individuate dall'Organismo DSU;

4) si ritiene utile che i soggetti pubblici, tra cui gli Organismi regionali per il DSU, siano facilitati nell'individuazione degli immobili e nelle soluzioni di gestione da proporre (anche mediante incontri tecnici con Cassa Depositi e Prestiti, Demanio, comuni e province) e che possano essere oggetto di specifica premialità nel bando housing;

5) si ritiene utile chiedere al Ministero se nella manifestazione di interesse prevista dal DM si possano indicare anche residenze universitarie in corso di realizzazione o che potrebbero essere realizzate, i cui lavori sono o saranno finanziati da risorse ex L. 338/00, e che comunque entreranno in esercizio entro il 30 giugno 2026.