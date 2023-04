Migranti, Clancy al Governo: “Norme emergenziali li fanno morire”

“Trovo deleterio, e non da oggi, l’approccio emergenziale adottato anche da questo esecutivo”: così la vicesindaca Emily Clancy rispondendo ad una domanda del leghista Giulio Venturi durante il Question timein Consiglio comunale. “Penso che le norme emergenziali di contenimento abbiano, come dimostrano i fatti e i numeri, una minima influenza sui flussi reali e che invece producano un impatto profondo e di lunga durata sui diritti e la qualità della vita di chi migra, persino sulla permanenza in vita di chi migra – continua Clancy –. Avremo bisogno, come Comuni, di investimenti per gestire al meglio la prima accoglienza”.

Sulla questione degli alloggi, poi, la numero due di Palazzo d’Accursio precisa: “Nessuna corsia preferenziale per i migranti” in riferimento al piano per l’abitare messo a punto dalla Giunta, ma “è il Governo centrale che in questo momento cerca alloggi da destinare agli immigrati, e bene fa, visto che deve fare fronte ai suoi doveri di accoglienza” evidenzia Clancy, che poi chiede allo stesso Venturi: “Ha notizie di investimenti di questo tipo accompagnati alla dichiarazione di stato di emergenza?”. Lo riporta l’Agenzia Dire.